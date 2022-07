Filiz UYSAL

Diplômée du BTS assistante de direction et avec quinze ans d'expérience professionnelle, je peux me qualifier de professionnelle confirmée. Je maîtrise parfaitement l'ensemble d'un secrétariat de direction, tout à la fois l'outil informatique que l'organisation logistique globale requise pour ce poste.



En effet, assurer les fonctions administratives et commerciales, correspond à mes aspirations professionnelles. Le dynamisme du poste, l’organisation, la réactivité, l’anticipation, les responsabilités sont des qualités requises dans lesquelles je me reconnais.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Amadeus CRS

Microsoft Windows

Traduction anglais français

Relationnel

Gestion des achats

Organisation d'évènements

Vente en ligne

Accounts Receivable

Cashiering

Invoicing > Issuing Invoices

Clarion