Firas KACEM (FIRAS KACEM)

Je crois profondément que nous ne devrions jamais cesser d'apprendre et ne jamais nous contenter de moins que d'être le meilleur dans ce que nous faisons.

Jeune ingénieur en génie civil polyvalent, dynamique et sérieux, adorant le travail en équipe et ayant une grande capacité dadaptation, sa motivation et son savoir faire lui permettent de gérer les projets quelque soient leurs niveaux de difficulté et leurs degré de complexité dés létude de prix et lanalyse des offres jusqu'à la réception du projet tout en garantissant la qualité et le respect du délais.