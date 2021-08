Firouz YAHYAVI. KH

- Depuis Août 2002: Lauréat , Admission au Concours Interne, de Secrétaire dAdministration de Éducation Nationale/ "SAENES" de l' Académie de Paris: Service Informatique de Gestion et Traitement de Données au sein de MEN / CNRS à Paris. Grand Établissement de Recherche Scientifique.

-Travail sur la base Mysql et l'envoi des contenus de formulaires à partir d'un site en local dans cette base sur une messagerie. (I) Dans une base de travail réalisé (II) Dans une base et dans un messagerie de façon simultané, dans messagerie et mysql, fait en local sur Wamp Serveur (au moyen de sendmail). > Utilisation de l'agenda, de brève de liens dans le site et de galerie d'image (in le squelette "Saraka-spip"). Application avancée de Plu-gins, maileur de formulaire de contact avancé, générateur de formulaire etc. avec l'envoi de tout un ensemble de données via un site spip de formulaires spécialement fait pour cela (serveur local), sur la messagerie personnelle webmail, de plusieurs rédacteurs et ou administrateurs de site de façon fonctionnelle. Accès restreint et autres développements avec le squelette "Z-spip";un système de multi-affichage de modèles de page d'accueil, menus déroulants en cascades etc

-Projets, info. Job sur le CMS, SPIP en local sur le serveur Apache et Wamp:

> A partir d'un cahier de charges réalisé par les informaticiens, mise en place de l'ensemble de scrites HTML et PHP et les liens en rapport pour un site complet. Page d'accueil en CSS, heure date, nombre de visiteurs etc. formulaires avec message au visiteur, mise en place d'un livre d'Or (avec connexion à une base en .txt) et moteur de recherche. Site web fonctionnel.

> Installation d'un serveur local wamp puis de divers CMS; SPIP. Préalable; la mise en place de squelette personnalisé type "Hardouin EVA Enseignement", travaux sur les répertoires natifs de spip (l'entête, l'habillage des feuilles de styles, les menus déroulants automatiques etc.). Puis l'installation d'un important squelette normalisé "Sarka-spip" comme le site intranet. Mise à jour de site spip en local. Projet de refondation de site spip et modèle/ squelette en corrélation.

> Autres travaux de Formulaires élaborés de sites Web en scriptes PHP et HTML.

> Mise à jour se site spip notamment de spip2 à spip3++ avec un nouveau modèle sarkaspip+, au moyen de diverses méthodes effectives; plugin Nurist, méthode manuelle de CNRS etc.

> Projet réalisé de refondation de site spip et de ses suqelettes, Zpip

> CMS, ovidentia

>Projet réalisation courrier électronique 'GEC' Gestion électronique de courrier pour l 'ensemble de l' établissement scientifique, HTML, PHP, PostgreSQL, connexion LDAP etc .

------ ------- ------- ------ ------- ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------- -------

-Auparavant à partir de 1988; Cadre (contractuel) Gestionnaire Comptable Universités de Paris (Sorbonne , Jussieu etc.), Enseignant à plein temps dÉconomie et Gestion Comptable; Académies de Créteil et de Versailles. Chargés de cours de Microéconomie à temps partiel (durant la Thèse) à l'UFR de d'AES de Paris X - Nanterre. [Formation professionnelle diverses : Préparation DPECF de Comptabilité Gestion au GRETA Paris Nord puis Admissibilités aux divers concours de la Fonction Publique Ex: CAPES de Sciences économiques et autres concours; Rédacteur Territorial, IR Économiste de l'INSERM, de Secrétaire d'Administration de Ministère de l'Emploi et de la Solidarité...].

-Depuis 2002 actuellement ; Formations diverses ponctuelles accélérées en tant que Développeur web et traitement d'information BDD, dans le cadre de travail actuel au MEN-CNRS.