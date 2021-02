Cher réseau,



Actuellement étudiante en Master 1 Diététique et Nutrition Sportive à l'Ecole de Diététique et Nutrition Humaine (EDNH) de Toulouse,



Je suis à la recherche d'un stage pour mon Master 1 (2020-2021).



Je suis intéressée par la mise en place de projets, la veille scientifique sur des sujets ciblés, le développement de nouveaux produits, la communication grand public.

Start'Up, jeunes entreprises, laboratoires privés ou publics de recherche, institutions sportives, entreprises de compléments alimentaires, entreprises agroalimentaires; je suis prête à travailler dans tout type de structure.



Quand ? À partir de Juin 2020

Le rythme de présence en entreprise est au choix de l'entreprise.

Où ? La Rochelle et périphérie

Durée: 6 semaines



Rigoureuse, autonome et motivée; n'hésitez pas à me contacter par mail (flavie.fouilloux@gmail.com) ou par la messagerie Viadeo.



Merci pour l'attention que vous porterez à mon post, à bientôt !



Flavie FOUILLOUX