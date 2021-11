Flavie FOX

Bonjour, Mesdames, Messieurs, les recruteurs,



Actuellement je travaille dans une crèche sur Lyon, en tant que assistante Accueil Petite enfance depuis août 2013. Mais, voilà faire 3h45 de trajet du lundi au vendredi c'est fatiguant.

C'est pourquoi je souhaiterais trouver un poste dans la petite enfance au alentours de saint etienne dans un rayon de 35km.

Je suis une personne sérieuse, dynamique créative et polyvalente .

N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des informations complémentaires sur moi.

Je vous souhaite une agréable journée Mesdames, Messieurs, les recruteurs.

Au plaisir D'être contacté.

Cordialement.



Mes compétences :

Dynamique

Drôle

Patiente

Organisée

Polyvalente

Travail en équipe

Créative

Maitrise world et outlook