Flavie MOURIER

Bonjour,

Je suis actuellement en recherche active pour relever de nouveaux défis.

Toutes ces années dans diverses entreprises (SSII, secteur de l'intérim, du transport international et l'immobilier) m'ont apporté une belle expérience en support utilisateur et récemment, en tant que responsable.

En parallèle, j'ai développé des atouts et fait un constat sur mes qualités, ce qui me poussent à penser que je peux devenir Chef de Projet Junior ou continuer à monter en compétence en tant que Responsable.