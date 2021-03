Titulaire d'un baccalauréat économique et social et d’une experience au sein de l’Armée de Terre en tant que sous-officier, je pars à la conquête du milieu de l’immobilier en realisant un BTS professions immobilieres.

Spécialisé dans la gestion de copropriété, j’aime accroître constamment mes connaissances et relever les défis qui me sont confiés.