Flavien ODORIN

Avec des expériences tant en France qu'à l'international, en milieux d'entreprise et associatif culturel et social j'ai pu intervenir ou piloter des projets variés sur des échelles locales, départementales et régionales. Je suis à même dassurer la coordination de vos projets, le recrutement et le management déquipes, la gestion de budgets ainsi que la conception et la réalisation de plans médias on et offline.



Ce parcours sest enrichi dexpériences dans laccompagnement social et lenseignement artistique et technique me permettant aujourdhui de mener des projets dateliers, de médiation et de formation avec une pédagogie adaptée selon les publics.



Mon cheminement a été empreint des valeurs de lécoute, de la bienveillance et du partage de divers savoir théoriques, techniques mais aussi et surtout expérientiels issus de la pratique des milieux culturels, médicosociaux et de la psychiatrie.



Aujourdhui, je vous propose de collaborer dans les structures publiques, associatives ou privées liées à la psychiatrie et au rétablissement en santé mentale : hôpitaux, cliniques, centre médicopsychologiques, associations à caractère social ou médicosocial, associations socioculturelles,