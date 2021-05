Fleuralia TAPIS DE FLEURS

Fleuralia c'est la référence en matière d'acupression avec des tapis de fleurs depuis 2019.



Qu'est ce que c'est ?



Il s'agit d'un tapis conçu pour stimuler le système nerveux à l'aide de milliers de petit picot en plastique composé de petite pointes qui viennent faire pression sur plus de 5000 points d'acupression du dos.



L'entreprise propose plusieurs gamme de produits pour s'adapter aux différents budget : Vous retrouverez des tapis de gamme standard et d'autre plus luxueux et écologique fabriqué avec des matériaux noble et respectueux de l'environnement comme le lin, le coton mais aussi la cosse de sarrasin connu pour ses bienfaits environnementaux et son confort.



L'utilisation de ses tapis permet de soulager les douleurs de dos, de détendre les muscles, de sécréter des endorphines dans les veines, de stimuler la circulation sanguine, de ressentir un effet de chaleur et de bien-être dans votre corps, de réduire la cellulite(https://www.fleuralia.fr/blogs/blog-fleuralia/le-tapis-d-acupression-pour-la-cellulite), d'aider pour l'insomnies, pour la hernie discale et plein d'autre maux.



Comment l'utiliser ?



Il suffit de s'allonger délicatement sur le tapis, vos pouvez utiliser un fin tissu si la sensation de piqure ou de chaleur est trop intense, ensuite rester quelques minutes dessus sans faire de mouvement, au début il sera difficile de rester longtemps dessus, bien que vous remarquerez immédiatement une sensation de relâchement, de détente et de paix envahir votre corps, mais avec le temps, vous pourrez très vite devenir accro à cette pratique.



Si vous êtes intéressé par les bienfaits de l'acupression, vous trouverez votre bonheur sur le site.



