Flocean ALIAS STÉPHANE GIRAUD

De cursus et d'expérience artistiques avérés professionnellement dans le domaine des Arts et Techniques de la scène et du spectacle, plus particulièrement quant à l'exercice et à la condition de l'Acteur en diverses circonstances et dans des conditions réelles, de même qu'également au titre de prestations chorégraphiques, en particulier à l'Opéra de Paris ; et pour être inspiré depuis toujours d'une propension naturelle à l'expression écrite comme à l'expression orale , je mets notamment à votre service mes dispositions et autres qualités tant en termes d'écriture que pour incarner et interpréter en termes de jeu d'acteur telle ou telle situation pour peu qu'elle ait mon adhésion.