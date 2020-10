Floran PRÉVOTS

Mes 9 années dexpériences dans le domaine de la Biochimie devraient intéresser une structure comme la votre. La diversité de postes que j'ai occupé jusqu'à ce jours me confère un large domaine de compétence tant sur le plan de la biochimie, que de la chimie, de la biologie, la biotechnologie, ou encore la Microbiologie.



Disponible immédiatement, je suis certain de pouvoir participer au projet de votre établissement. Mobile, je vous serai reconnaissant de me donner l'occasion de vous montrer comment je peux aider votre établissement à atteindre ces objectifs.