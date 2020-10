Florence BERRIER

De toutes mes activités précédentes et actuelles, le point commun est le besoin de rendre beau toute chose...vaste tâche qui se décline différemment. Un objet, un vêtement, une silhouette, une attitude, tout est lié...



Le CONSEIL en IMAGE n'en est pas un petit exemple : j'aime à embellir une femme, un homme ; c'est la synthèse parfaite de toutes mes envies et aptitudes ...



Pour le faire bien, il faut avoir la notion de l'esthétique, de la mode et de l'air du temps bien entendu, mais aussi de la psychologie et un besoin réel d'aider, d'être efficace



Ce métier ne concerne pas uniquement une gestion de la garde-robe, il faut également être en mesure de conseiller une attitude qui sera en adéquation avec son environnement, selon qu'il est professionnel ou personnel. Une gestuelle, une façon de communiquer peut devoir être différente selon les situations.



Apprendre à être soi et s'accepter tel que l'on est physiquement, c'est la clé pour établir une confiance nécessaire à toute relation et aussi à un épanouissement personnel ; c'est la confiance en soi qui séduit et fédère, car loin d'être superficielle, je soutiens que l'IMAGE est un LANGAGE



Et si l'habit ne fait pas le moine, du moins fait-il le moinillon...



Pour le détail de mon fonctionnement :

Florenceberrier.wix.com/relooking