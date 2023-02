Florence BOUVYER

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2007-2009

Chargée de production : Omega TV, la WebTV du Mieux Vivre (3500 vidéos en ligne) – St Cloud (92) Responsable de la mise en ligne des vidéos, du catalogue, des photos et des archives



2006-2009

Vendeuse en décoration : L’œil du Jour – Magasin de décoration, arts de la table, cadeaux, mobilier – Asnières (92) et Paris (75017) : conseil, vente



1997-2006

Photographe de repérage : 20000 LIEUX Repérages – Agence de repérage de lieux pour le cinéma, la télévision, la publicité, l’événementiel – Paris (75003)

Responsable du fichier photos du site internetArray



1995-1996

Technicienne de laboratoire : T.I.C. (Travaux Image Couleur) et S.C.R. - Laboratoires de Développement Photographique – Garches (92)



1994-1995

Photographe de repérage (idem 1997-2009) - 20000 LIEUX Repérages – Paris



1993-1994

Assistante de plateau : STUDIO BAOBAB – Société de location de plateaux de cinéma et de photographie (devenu « Studio de l’Olivier ») – Malakoff

Responsable technique de plateau



AUTRES EXPERIENCES



2010

Formation à la création de sites Web avec le logiciel Dreamweaver – Le Cube, centre de création numérique – Issy-Les-Moulineaux (92)

De la conception à la réalisation de site, de l’arborescence au design



2007-2009

Praticienne en Massages de bien-être – Formée en Massages du Monde et Aromathérapie pratique à l’Institut Cassiopée (Paris)

- Massage relaxant aux huiles essentielles

- Massage énergétique chinois « Chrong Mai »

- Massage ayurvédique « l’Abhyanga »



Juin 2007

Photographe de plateau : NGM Productions – Agence de production audiovisuel - Paris

Court métrage TSUNAMI de Nicolas Millet



2006-2007

Formation au logiciel PHOTOSHOP : Cours de la Mairie de Paris, avec Hervé BIALE



Février 1993

Documentaliste : Agence TOP, agence de photographies d’illustration générale – Paris



Oct-Nov 1992

Assistante Photographe MAISON&JARDIN, magazine de décoration – Paris



1991-1992

Plasticienne Ecole Primaire BLANCHE DE CASTILLE – Garches (92)



1990-1991

Photographe Ecole de Théâtre du Palais de Chaillot – Paris

Reportage pièce «Songe d’une nuit d’été» de William SHAKESPEARE, finalisée par une exposition au Palais de Chaillot



Mes compétences :

autonome

consciencieuse

Décoration

Développement

Développement personnel

Internet

Massage

Organisée

Photo

Photographie

Travail d'équipe

Web