Forte de mon expérience en management au sein d'Auchan Retail, je suis en recherche active d'une entreprise qui pourra m’accueillir dans le cadre de mon alternance. Cette expérience m'apporterait les connaissances nécessaires à mon Master Management de la Distribution. Je suis rigoureuse, autonome et attachée à l'esprit d'équipe. De plus, mes compétences en anglais me permettraient de mener un projet à l'international. J’intègre le Master 1 au sein de l’INSEEC Bordeaux en septembre 2019 et serai sur un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école.

Au plaisir de vous rencontrer,

Florence Brouta.



Mes compétences :

Organisation

Gestion du risque

Gestion de projet

Leadership

Optimisme

Communication

Gestion d'équipe

Négociation