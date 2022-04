Florence BUHOT

Chef de projets à BURGEAP depuis 2015, je suis basée à Caen.

Titulaire d’un diplôme d’éco-conseillère, mes domaines d’intervention actuels principaux sont :

• L'efficacité énergétique de bâtiment dans l’industrie et le tertiaire : audit, méthode, management de l’énergie (ISO 50 001), formation…

• Le développement durable et management de l’environnement auprès des entreprises : Pilotage, animation, développement, audit interne d'un système de management environnemental ISO 14 000

• La mise en conformité réglementaire des organisations

• La management de la qualité ISO 9000 : Mise en place, conduite, développement, audit interne de systèmes qualité sous accréditation et certification

• L'ingénierie de formation et ingénierie pédagogique, animation dans les domaines du management de la qualité de l’environnement et de l’énergie

Je travaille chez BURGEAP depuis 2009 d’abord en qualité de chargée d’affaires contribuant au recueil et à l’analyse des besoins des clients et à la rédaction d’offres en ingénierie de l’environnement, puis au suivi des contrats des clients publics et privés sur les thématiques d’aménagement durable du territoire.



Mes compétences :

Biologie

Développement durable

Management

Système de Management