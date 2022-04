Florence BUILLON

Actuellement consultant fonctionnel senior, je possède également une expérience de 7 ans en tant que chef de projet IT au sein du groupe Volvo.



Je parle l'anglais couramment et j'ai plusieurs années d'expérience sur des projets internationaux et multi-culturels. J'attribue notamment la réussite de ces missions à mes capacités d'adaptation et d'écoute et à mon ouverture d'esprit.



J'aime travailler en équipe et j'attache beaucoup d'importance à une communication claire et transparente.









Mes compétences :

Contexte international

Test utilisateur

Travail en équipe

Gestion de projet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Adaptabilité

Communication