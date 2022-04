Florence BURNEL

NOTRE OBJECTIF. Faire la différence !

NOS ATOUTS.

L’EXPERTISE. Avec plus de 20 ans d’expérience, profitez du savoir-faire et des compétences reconnues de nos spécialistes.

LE SUIVI PERSONNALISE. A votre écoute, un expert dédié vous garantira un appui technique de qualité, en fonction de votre budget et de vos demandes les plus spécifiques.

100% B2B. Au service des professionnels du tourisme, nous assurons un accompagnement commercial du projet initial au retour de vos clients.

PARFAITE CONNAISSANCE DE L’ILE. Nous multiplions les rencontres et les visites régulières de nos partenaires locaux avec qui nous avons tissé des liens forts. Nous sommes constamment sur les routes de l’île, à la recherche des pépites : la petite chapelle en forêt, la terrasse qui domine le monde, la chambre au charme d’antan, le restaurant aux recettes secrètes de grand-mère.

VEILLE CONSTANTE. Toujours sur le terrain, afin de proposer des produits innovants, garantir la qualité des prestations et offrir à vos clients de profiter de leur voyage en toute quiétude.