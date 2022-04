Florence BURON

➢ Animation pédagogique

Approche sensorielle, ludique, expérimentale, artistique, historique



Lecture paysage, pêche à pieds, land Art,



Création séances et encadrement de groupes scolaires, loisirs, IME, adultes

➢ Communication et médiation

Création de sentiers d’interprétation, livrets informations aux riverains et cahiers de vacances nature pour les 5e



Dossiers presse et argumentaires



Maîtrise outils bureautiques Mac et Microsoft – Initiée sur la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator)



➢ Savoir être

Anticipation et organisation

Débrouillarde

Imagination et force de proposition



➢ Langue étrangère

Anglais : compréhension ++, dialogue +





Mes compétences :

Animation

Chef de projet

Développement durable

Education

Education populaire

Environnement

Sensibilisation