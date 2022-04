Créé en 1996, Action formation 81 a toujours considéré la formation au service des enjeux stratégiques de l’Entreprise et des personnes. Forte d’une ingénierie pédagogique axée depuis sa création sur le parcours personnalisé et l’individualisation de la formation. L’équipe pédagogique d’Action Formation 81 est soucieuse de répondre à ses clients en prenant en compte l’individu, ses compétences, ses objectifs et ses besoins.