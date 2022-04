Florence CADEAU

Documentaliste - chargée de veille



- Documentaliste à Plante & Cité à Angers : Centre national technique, d'expérimentation et de mutualisation des connaissances au service des professionnels des espaces verts urbains et du paysage. (Depuis juin 2011)



- Responsable du service Documentation au Service Social de l'Enfance du Val de Marne, à Créteil



- Consultante info-doc chez Histen-Riller : prestations de services chez Renault, direction du Design industriel



- Consultante info-doc à Lingway, éditeur de logiciels sémantiques, text mining : prestations de services chez Pages Jaunes, l'annuaire électronique



- Documentaliste à Ressources 93, structure du Conseil général de Seine Saint Denis, développant un fonds sur les projets de territoires du département ( développement local, aménagement du territoire et urbanisme ).



- Documentaliste à l'IAURIF, institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile de France,







MAJ sept 2013



Mes compétences :

Documentaliste

Veille documentaire

Gestion de l'information

Gestion documentaire

Internet

Espaces verts