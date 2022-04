Florence CAILLET

Mon dynamisme et ma ténacité, m'ont fait obtenir un Bts compta sur une seule année. J'aime le contact, et possède une bonne élocution et un sens de l'écoute acquis au cours de mes diverses emplois dans le tourisme. Je pense que mon profil correspondrai mieux à un métier de secrétaire comptable, mais je désirerai aussi mettre en pratique tout ce que j'ai appris avec cette formation bts qui comportait aussi de la gestion. Bref un métier de comptable pur m'attire aussi.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Ciel Compta

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Comptabilité analytique

SAP