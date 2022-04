Florence CAILMAIL

Ingénieur Procédés, traitement de l'eau.



Domaines:

- Oil and Gas

- Chimie



Compéténces:

- Prétraitement physico-chimique, traitements biologiques, traitements des boues : bilan de masse, dimensionnement

- Elaboration de protocole de pilote et conduite d’essai pilote

- Production des documents procédés necéssaire à la réalisation de projet (appels d’offre, études de faisabilité, basic engineering): Control philosophy, Piping and instrumentation Diagram, Process flow diagram...

- Mise en route d'installation



Ma capacité d'adaptation et de travail, mon ouverture d'esprit, ma détermination et mon sens des responsabilités sont les critères qui me définissent.



