Florence CALLET

La danse classique et le piano sont les pratiques qui rythment son enfance. Après des études scientifiques aboutissant à une maitrise d’informatique, elle se dirige instinctivement dans le domaine de l’art. Elle intègre l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et soutiendra son mémoire sur « l’influence du costume dans la gestuelle dansée » en 2005.

Parallèlement, écoutant son premier amour, elle suit une formation de danseuse au studio harmonique à Paris. Elle finit par trouver sa vibration dans la danse flamenca et entre très vite dans la Cie Zambra avec laquelle elle jouera durant 4 ans. En 2010 elle part vivre à Madrid où elle se perfectionne au sein de l'école de renommée internationale "Amor De Dios". Ses grands maestros sont La Truco, Concha Jareño, Inmaculada Ortega et Alfonso Losa. Danseuse, elle est aussi amenée à chorégraphier ses solos ainsi que d’autres spectacles accompagnés de musiciens.

En 2011 et 2012, elle joue Red (style)tto au sein de la compagnie SynapCie au festival Off d'Avignon.



