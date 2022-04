Florence CANADA Y BLANCO

Durant ces dernières années, j’ai cherché à valoriser mon parcours professionnel en l’enrichissant d’activités différentes afin de pouvoir découvrir plusieurs métiers sur divers sites en Ile de France.



Mon expérience professionnelle s’étend de la gestion des dossiers de prêt immobiliers, au passage d’ordres de bourse et OPCVM et enfin à la gestion de compte NOSTRI.



Aujourd’hui, je souhaite que mes différentes expériences professionnelles et mon Brevet Professionnel me permettent de trouver un poste en Normandie.