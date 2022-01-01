Menu

Florence CANCE

GAGNAC SUR GAONNE

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Centre de formation des apprentis - Formatrice

    2012 - maintenant

  • ORPI ACTI - ASSITANTE COMMERCIALE

    2006 - 2011 RECEPTION TELEPHONIQUE, AIDE AU TRAVAIL ADMINISTATIF DES COMMERCIAUX, SUIVI DE DOSSIERS DE VENTE, PREPARATION DE BUDGET ET DU CHIFFRE D'AFFAIRE, PARUTION SUPPORT INFORMATIQUE ET PAPIER

  • SGO - SALARIE

    2004 - 2005 GESTION D EDITION DE BILLETS DE SPECTACLES EN COMMANDE TELEPHONIQUE, INTERNET, A PARTIR DE LOGICIEL.
    COMMERCIALISATION DE PLACE SUR DES POLES DE GRANDES DISTRIBUTIONS TICKETNET FRANCE BILLET, COMITE D'ENTREPRISE, ASSOCIATION.

    MISE EN PLACE DE LA LOGISTIQUE DE SPECTACLE INTERNATIONNAL CONVOCATION, HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEPART/ARRIVEE, ACCREDIATION;

  • CFA BLAGNAC - ENSEIGNANTE

    2003 - 2004 CFA COMMERCES ET SERVICES SECTION CUISINE, ENSEIGMENT DES SIENCES: NUTRITION, TECHNOLOGIE DES APPAREILS DE CUISINE, PHYSIQUE SUR DES SECTIONS DE CAP 1ERE ET 2EME ANNEES CUISINE ET BRASSERIE,BP 1ERE ET 2 EME ANNEES CUISINE, BTS, MENTIONS COMPLEMENTIARES CUISINE ET VENTE,

Formations