Florence CANCE

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Centre de formation des apprentis
- Formatrice
2012 - maintenant
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ORPI ACTI
- ASSITANTE COMMERCIALE
2006 - 2011
RECEPTION TELEPHONIQUE, AIDE AU TRAVAIL ADMINISTATIF DES COMMERCIAUX, SUIVI DE DOSSIERS DE VENTE, PREPARATION DE BUDGET ET DU CHIFFRE D'AFFAIRE, PARUTION SUPPORT INFORMATIQUE ET PAPIER
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SGO
- SALARIE
2004 - 2005
GESTION D EDITION DE BILLETS DE SPECTACLES EN COMMANDE TELEPHONIQUE, INTERNET, A PARTIR DE LOGICIEL.
COMMERCIALISATION DE PLACE SUR DES POLES DE GRANDES DISTRIBUTIONS TICKETNET FRANCE BILLET, COMITE D'ENTREPRISE, ASSOCIATION.
MISE EN PLACE DE LA LOGISTIQUE DE SPECTACLE INTERNATIONNAL CONVOCATION, HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEPART/ARRIVEE, ACCREDIATION;
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CFA BLAGNAC
- ENSEIGNANTE
2003 - 2004
CFA COMMERCES ET SERVICES SECTION CUISINE, ENSEIGMENT DES SIENCES: NUTRITION, TECHNOLOGIE DES APPAREILS DE CUISINE, PHYSIQUE SUR DES SECTIONS DE CAP 1ERE ET 2EME ANNEES CUISINE ET BRASSERIE,BP 1ERE ET 2 EME ANNEES CUISINE, BTS, MENTIONS COMPLEMENTIARES CUISINE ET VENTE,