Florence CANEL-NICOLAS

MBA Management de la RSE et du Développement Durable en cours (2016), Institut Léonard de Vinci, La Défense. Diplômée de Sciences-Po Paris en 2002.



12 ans d'expérience dans le domaine de l'intérêt général :

Au sein du milieu culturel - musées : RMN-Grand Palais et musée du Louvre, au sein d'une collectivité et dans le secteur caritatif au sein d'une fondation reconnue d'utilité publique et d'une association :

- gestion et coordination de projets d'intérêt général de dimension internationale (expositions, patrimoine, éducation, formation.....)

- développement de ressources propres notamment via le mécénat ( et produits dérivés, privatisations d'espaces, concessions..)/ collecte de fonds, fundraising, MD, philanthropie

- gestion des relations entre partenaires publics et/ou privés (mécénat d'entreprise, co-productions, co-organisations, ..) relations grands donateurs

- événementiel d'entreprise

- Marketing et Communication

- Économie Sociale et Solidaire (ESS), RSE, innovation sociale, culture, Développement durable



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Art

Levée de fonds

Partenariats

Collecte de fonds

Marketing

Mécénat

Communication

Grands Donateurs

Fundraising

Philanthropie

Marketing Direct

ONG

Fondation

culture

association

organisation d'expositions

RSE

Développement Durable