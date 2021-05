Virgil LANGLADE

EN RECHERCHE ACTIVE



En poste mais ouvert à de nouveaux challenges professionnels, plus en lien avec de grands groupes souhaitant valoriser leur image et leurs actions auprès d'institutions publiques (collectivités territoriales, institutions culturelles)



Plus de 12 années d'expérience professionnelle dans la communication culturelle et le mécénat, mises en oeuvre dans la promotion des activités des musées de Rouen, et plus largement des musées de la Métropole Rouen Normandie depuis le 1er janvier 2016. La Réunion des Musées Métropolitains regroupe 9 établissements sur l'ensemble du territoire de la Métropole.

Ceci me permet d'appréhender la communication et le mécénat par le biais de trois vecteurs : des institutions culturelles de renom, une collectivité territoriale dynamique (La Métropole Rouen Normandie), les attentes des partenaires privés.



Parallèlement depuis 2009 : chargé de cours à la Faculté de Rouen pour le Master développement des publics de la culture. Cours de "communication culturelle".



Ouvert à la collaboration pour tout nouveau projet professionnel valorisant l'identité, l'image et la marque de grands groupes auprès d'institutions culturelles et de collectivités territoriales.



Mes compétences :

Communication culturelle

Communication publique

Mécénat

Fundraising

Musées

Evènementiel et Relations Publiques