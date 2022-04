Claire BOUCHER

Après de solides expériences dans les métiers de la communication, qui m'ont permis d'exercer durant cinq ans des activités de conseil indépendant (éditorial, conception-rédaction, pigiste de presse écrite, et relations de presse), j'ai rejoins en tant qu'attachée de presse la direction de la communication de la Ville du Havre en janvier 2016.



Cette expérience me permet de mettre à l'épreuve ma capacité a valoriser les compétences extrêmement diversifiées d'une collectivité territoriale. En outre la perspective de l'année 2017, qui marquera les 500 ans de la ville, et la médiatisation des multiples actions et festivités qui seront portées dans ce cadre par la Ville du Havre, constituent un challenge professionnel particulièrement excitant !



Mes compétences :

Communication

Communication externe

Communication interne

Conception

Français

Interprétariat

Journalisme

Portugais

Rédaction

Traduction