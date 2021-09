Stephane BOURHIS

Autodidacte, mon parcours professionnel m'a mené à la création Red-Act en 2004.



A la fois conseil en communication, community manager et accompagnateur, j’y imagine au quotidien des stratégies de communication adaptées à mes clients. Spécialisée dans le domaine du Tourisme, de la Gastronomie, en Alsace, Red-Act est le partenaire de restaurants, hôtels, chefs et lieux touristiques.



Red Act est ainsi devenu le partenaire d’agences de communication, de web-agencies, de collectivités, d’entreprises, de médias, de personnalités et répond à leurs besoins en matière de stratégies de communication et plus précisément de solutions rédactionnelles adaptées.



Un regard extérieur, des solutions rédactionnelles sur-mesure : En mettant à votre disposition un regard extérieur et en facilitant la création de vos contenus écrits, nous apportons une touche, une approche, des mots qui s’adaptent à l’ensemble de vos supports. Nos solutions rédactionnelles sur mesure répondent ainsi aux impératifs d’une communication claire et efficace.

Sites Internet, blogs, revues, journaux d’entreprises, médias sociaux, plaquettes et entretiens sont parmi nos dernières références. Intégration de mots clés, recherches historiques, rewriting font également partie de nos compétences.

Avec le retour de la lecture, en ligne et hors ligne, chacun sait clairement que le soin apporté à la rédaction constitue aujourd’hui un apport impactant, une vraie valeur ajoutée à l’ensemble des campagnes de communication, un atout dont vous pouvez tirer profit immédiatement.



Audit de vos outils de communication : Innovant, Red-Act met en place une prestation d’audit de vos outils de communication. PME, PMI.



N'hésitez pas. Faisons connaissance !

Découvrez le site [ http://www.red-act.com] et le blog [ http://www.redact.fr ]



En [+] :

ANIMATION DE RESEAUX SOCIAUX : hub, cercles, conférences, formation, etc.

FACEBOOK, GOOGLE + : Création de pages, animations, community management etc.

APCIG : Membre de l’Association Professionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de la Gastronomie (APCIG).

AUTEUR : Co-auteur de « Télétravail : les clefs de la réussite » et Scénariste des « Alsaventures de Brad Wurscht’





Mes compétences :

Community management

Rédacteur web

Rédacteur

Conseil en image

Gastronomie

Communication & Tourisme

Communication politique

Communication Hotel et Restaurant

Rédaction Print

Connaissance de l'Alsace

Conseil en Communication

Coaching

Conseil

Photographie culinaire

Photographie