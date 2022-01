Cyril LANGLADE

Jeune informaticien, motivé par l'administration système et réseau et la gestion de parc. Actuellement en recherche d'emploi dans toute l'aquitaine.



Je reste à votre disposition pour plus d'information concernant mes motivations.



Vous pouvez voir mon CV sur cette d'adresse https://drive.google.com/file/d/0Bx7ekp5eUdRbc2lieFlJT2ZwVi1lb1RpeWZNRUtHMll0SXVR/view?usp=sharing



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Microsoft Office

Maintenance informatique

Maintenance

Linux

Informatique

Active Directory