Florence CARLE

Avocate au Barreau de Tours depuis février 2002, ancien membre du Conseil de l'Ordre et de l'Union des Jeunes Avocats, ce sont des principes éthiques et des valeurs humaines fondamentales, qui, associées aux compétences et à l’expérience acquises, guident mon exercice professionnel et ont permis le développement du Cabinet depuis de nombreuses années, avec une communication fondée exclusivement sur le « bouche-à-oreille ».



A une époque où la communication se dépersonnalise, et où les regroupements fleurissent, je reste attachée au principe de l’Avocat de proximité.



Parce que je sais que la consultation d'un Avocat n'est pas une démarche nécessairement facile, je prends envers mes clients des engagements clairs : écoute et réactivité, pour établir une relation de confiance indispensable à la qualité de mon intervention.



J'interviens dans plusieurs domaines de compétences :

- droit commercial (baux commerciaux, recouvrement de créances, litiges commerciaux...),

- droit immobilier (recouvrement d'impayés locatifs, expulsion, copropriété... )

- droit civil (tous litiges concernant les particuliers, baux d'habitation, droit de la consommation... ),

- droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine (divorce, procédure après divorce, séparation de concubins, pensions alimentaires, résidence et droits de visite et d'hébergement, filiation, liquidation de régimes matrimoniaux, successions...),

- droit pénal (défense d'auteurs et de victimes d'infractions pénales devant toutes juridictions).



N'hésitez pas à consulter le site de mon Cabinet pour mieux connaître mes méthodes et mes valeurs !Array



Mes compétences :

Ecoute

Réactivité

Droit de la famille

Contentieux

Droit civil

Droit immobilier

Conseil juridique