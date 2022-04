Florence CARPENTIER

Mes principaux atouts :

Je suis une personne avenante, rigoureuse, à l'écoute, je possède une aisance relationnelle et rédactionnelle, je m'adapte facilement, je suis à l'aise sur informatique (Word, Excel, Powerpoint, messagerie), je parle Anglais couramment. Je possède des connaissances en Allemand et en Espagnol.

Bonne en orthographe, j'ai l'habitude de me relire afin de bannir les fautes de frappe.



Spécialisations : rédaction et saisie de courriers, comptes-rendus de réunions, tenue des agendas, suivi des comptes bancaires, facturation, gestion de plannings et des demandes de congés, gestion du stock de fournitures, accueil, standard et prospection téléphonique, suivi des chiffres réalisés et reports sur tableaux, classement, archivage, constitution de dossiers, gestion des messages électroniques, réservation de voyages d'affaires, gestion des services généraux et suivi des interventions techniques…



J'ai passé le CAP petite enfance durant mon congé parental afin d'agrandir mon champ de recherche, mais je reste très ouverte aux postes d'assistanat que j'affectionne et pour lesquels j'ai cumulé 8 ans d'expérience.



Mes compétences :

Excel

Word

Microsoft Outlook

Suivi commercial et administratif

Secrétariat

Facturation

Gestion des stocks

Relance client

Gestion de la relation client

Services généraux

Demandes d'achats

Réservation de voyages

Commande de fournitures