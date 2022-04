Florence CASSIN

Depuis dix ans, j'évolue et j'apprends auprès du secteur culturel, événementiel et associatif. Mes expériences en communication, production, accueil artistique, technique et médiation auprès du public me permettent d'appréhender dans son ensemble les enjeux d'un projet culturel. Spécialisée en communication, je m'intéresse aux innovations technologiques et je suis particulièrement sensible aux projets qui incluent une dimension sociale et solidaire.



Mes compétences :

Communication

Médiation culturelle

Informatique

Graphisme web

Gestion de partenariats

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Graphisme print

Adobe Photoshop