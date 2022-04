Florence CASTETBON

COMPÉTENCES



Management des collections : achats, logistique et vente

o Établissement des structures et des rétro plannings d’élaboration des collections selon les typologies de produits : long terme et court terme.

o Mise en place des conditions de délocalisation d’achat : sourcing, approvisionnements.

o Rationalisation du parc fournisseurs : bilan annuel qualitatif et quantitatif.

o Responsable des gammes de produits MDD : du mix-produit aux plans de vente en magasin.

o Mise en place de modules de collection selon les typologies de magasin.



Analyse Marketing et définition de la stratégie commerciale

o Enquêtes clients, analyse de la concurrence et écriture de la stratégie commerciale.

o Mise en œuvre d’une étude sur le sous-vêtement permettant la clarification de l’offre.

o Développement de gammes 1er Prix permettant à l’enseigne de contrer la concurrence.

o Gestion des marques : changement du logotype et actualisation des packagings.

o Analyse des ventes des magasins permettant de déterminer le renouvellement des gammes.



Conduite du changement

o Mise en œuvre de nouvelles méthodes de construction des collections.

o Création d’un nouveau métier pour l’enseigne : achat en avant saison et gestion des stocks.

o Responsable d’un dossier d’étude sur le court terme-actualisation permettant de réduire les délais d’approvisionnement.

o Participation à l’élaboration d’outils internes facilitant la gestion des budgets d’achat et la gestion des réassorts.



Management d’équipe

o Management d’une équipe de 21 personnes, dont 6 chefs de produits seniors.

o Mise en place d’une équipe administration des ventes gérant les produits MDD.

o Recrutement et formation de 4 chefs de produit et 2 chefs de rayon.

o Animation des commissions de travail d’adhérentes.



Gestion d’un centre de profit.

o Réalisation d’appels d’offres. Gains : de 10 à 30 % par dossier.

o Négociation des conditions d’achat : + 31 % en 3 ans.

o Responsable du compte d’exploitation du secteur : amélioration des résultats de 6 à 15 % par an, selon les marchés.

o Gestion du budget de fonctionnement du service : 500 K€.



OBJECTIFS

Je travaille actuellement à la création d'un site marchand sur Internet. Je suis en phase d'analyse de marché, définition des avantages concurrentiels, définition de l'offre.

J'espère passer à la phase développement technique en début d'année 2007.



Mes compétences :

Achats

Création

Distribution

Gestion de marques

Immobilier

Marketing

Négociations

Site marchand

Textile