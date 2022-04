Florence CASTEX

Titulaire d'un BTS comptabilité et de 4 années d expérience en milieu professionnel. Mes principales compétences sont catégorisés dans l administratif, la logistique, les ressources humaines et le métier de préparatrice nucléaire étant donnée que cela fait 4 ans que je travaille sur le CNPE de Golfech. Je suis motivée, dynamique et organisée



Mes compétences :

Logistique

Administratif

Gestion du personnel

Compétence nucléaire