Florence CATTOEN

Passionée..... voilà le mettre mot qui me caractérise.

Dans ma vie privée, avec mes amis, ma famille et dans tout ce que je peux entreprendre, j'ai besoin de vibrer pour avancer, me remettre en question, écouter, surtout entendre et bien sûre, partager,

Dans mon parcours professionnel, j'aime me créer des défis, je suis volontaire, ambitieuse, pugnace, "caméléon", psychologue et diplomate.

Ah j'oubliais... J'aime les gens vrais, honnêtes, droits. Je déteste la méchanceté, l'égoïsme, la vulgarité et la connerie humaine !!