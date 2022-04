Après 6 années passées aux US où je dirigeais un restaurant français, je suis revenue vers mes Pyrénées natales pour reprendre des études d'histoire et de langues laissées en suspens.

Travailler dans une entreprise américaine m'a permis de connaitre plus en détails son fonctionnement et de ce fait, en saisir les besoins des techniciens, cadres et dirigeants dans le domaine de la communication et des relations publiques en anglais.

Les former en interne, m'a donné l'occasion de peaufiner mes techniques d'enseignement et de comprendre plus concrètement les difficultés inhérentes à la langue anglaise, qui souvent leur échappent.

Une expérience concluante puisque quelques temps plus tard, je créais mon entreprise de formation pro en anglais, travaillant parallèlement pour le Greta, l'Adrar Formation.

Après plusieurs années d'expérience dans l'enseignement de l'anglais, j'ai développé mon entreprise et gère désormais une équipe de 4 commerciaux et plus de 20 formateurs indépendants interviennent sur nos missions dans tous les domaines.

Nous privilégions le face à face, en individuel avec votre formateur. Nous nous adaptons et au lieu d'imposer une liste exaustive de nos formations, nous préférons étudier vore demande et faire notre possible pour vous satisfaire.



Au plaisir de travailler ensemble.



Florence Cazenave

http://www.formation-pro-65.fr

06 07 38 24 66



Mes compétences :

Anglais

Formation