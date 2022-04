Florence CHABAU BORREMANS

J'ai travaillé comme spécialiste au service logistique ( cases postales) Lausanne pendant 16 ans.

Pour des raisons familiales et d'horaires , j'ai entrepris une formation comptable , j'ai obtenu mon diplôme aide-comptable en 2012 et repris la formation mai 2013 pour l'obtention de mon diplôme de comptable. ( IFP )

je travaille actuellement comme gestionnaire de dossiers en CDD jusqu'à fin décembre.

Je recherche un emploi a 80 % et suis disposée à effectuer un stage ( disponible tous les jours sauf mercredi ).