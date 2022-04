Florence CHAMBOVEY

Florence, relaxothérapeute psycho-corporelle. je vous accueille depuis bientôt 5 ans au centre urbains qui propose flottaison, détente, relaxation et massages. une diversité de soins thérapeutiques efficaces pour combattre le stress, mieux gérer son sommeil, évacuer et accepter ses émotions.

j aime les gens et j aime leur permettre de découvrir la relaxation par l isolation sensorielle et bien d autres techniques encore.



Mes compétences :

Energie

Massage

MASSOTHÉRAPIE

Relaxation

Santé

Sophrologie

Sport

Yoga