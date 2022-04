Florence CHARLES

Esthéticienne et conseillére de vente de juillet 2004 à mars 2016 .jai pu acquérir de l'expérience dans les techniques de ventes, ainsi qu'une connaissance multi marque

et une excellente acquisition en pratique esthétique que ce soit pour le visage mais aussi pour le corps.

Maître de stage depuis plus de 10 ans, j'ai un grand savoir faire au niveau pédagogie et formation.

De plus je gère les tâches de responsable ( ouverture et fermeture de magasin, caisse, remise en banque, passage des journées, réassort, passage des commandes )



Mes compétences :

Pratique esthetique

Responsable stagiaire

Vente

Soins du corps