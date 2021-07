Florence CHARNAL

Www.massage-assis-amma.com



Bonjour et Bienvenue,



Face à un monde qui va de plus en plus vite, le stress devient un véritable fléau...et la recherche du Bien-être est en constante augmentation !



Dans le monde professionnel où, pour rester performantes et compétitives, les entreprises sont obligées d'exiger de plus en plus de leur salariés. Cela implique plus de rigueur ainsi qu'un rythme de travail plus soutenu favorisant l'apparition des tensions ainsi qu'un état de stress pouvant altérer leur efficacité et nuire aux résultats de l'entreprise.



Alors Comment agir ?



Le Amma Assis est l'une des solutions pour prévenir le stress et maximiser les performances.



PRATIQUE, RAPIDE, EFFICACE



- Se pratique sur une personne habillée, sans huile !

- Installée confortablement sur une chaise ergonomique

- Les parties massées : le dos, les trapèzes, les bras, les mains, la nuque et la tête.

- Se donne en tous lieux, 4 m² suffisent

- Durée : 20 minutes… le temps d’une pause

- S’adresse à tous.



Le Amma assis est particulièrement adapté à la prévention du stress, des Risques Psycho Sociaux (RPS) et des Troubles Musculo-Squelettiques en entreprise (TMS):



LES BIENFAITS : DETENTE, DYNAMISATION

- Soulage les tensions musculaires

- Evacue la fatigue physique et le stress

- Dynamise le corps

- Favorise la concentration et augmente les performances intellectuelles.

- Accroit l’enthousiasme



LES AVANTAGES POUR L'ENTREPRISE

- Véhiculer une image positive et moderne de l’entreprise auprès de vos collaborateurs, partenaires.

- Montrer votre engagement envers la santé et le bien être de vos équipes.

- Intervenir en prévention du stress, RPS, TMS.

- Diminuer le taux de présentéisme* : plus d’efficacité et de productivité

- Diminuer le taux d’absentéisme, accidents du travail et les coûts associés

- Participer à la qualité du climat social, renforcer la motivation et l’esprit d’équipe.



Mais aussi en EVENEMENTIEL : séminaires, salons professionnels, fêtes de fin d'année...

Le Amma assis est également un formidable outil de communication et de promotion permettant de se démarquer. Détendus et enthousiastes, vos collaborateurs et clients se souviendront de ce moment original.



VOUS SOUHAITEZ DECOUVRIR LE AMMA Assis ?

C’est avec plaisir que je vous propose de nous rencontrer pour :

- Une démonstration gratuite et sans engagement

- Une étude attentive de vos besoins

- Une proposition personnalisée et adaptée à votre entreprise ou vos événements.



Florence CHARNAL

Praticienne certifiée Amma assis

Membre de la Fédération Française de Massage assis www.fedefma.fr

Tél : 06.34.41.65.37

Mail : florence.charnal@gmail.com

Site : http://www.massage-assis-amma.com/



Partenaire des chèques Sport et Bien-être, retrouvez moi sur

http://www.actobi.com/massage-assis/florence-charnal-riorges.html



Je vous remercie pour votre visite

Au plaisir de vous détendre









Mes compétences :

Relations clients

Massage Amma Assis

Service clients