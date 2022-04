Florence CHASSAC

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE ET A LA GESTION DE PROJETS

- Expertise des projets

- Appui à la structuration et au montage des projets

- Analyse et conseils auprès des chefs d'entreprise

- Information et orientation selon les dispositifs existants



INGÉNIERIE DU DÉVELOPPEMENT, VEILLE ÉCONOMIQUE

- Élaboration des cahiers des charges, suivi des études

- veille territoriale et veille économique

- Élaboration d’outils méthodologiques et d’évaluation



MISE EN RÉSEAUX ET MOBILISATION DES ACTEURS

- Constitution et renforcement des réseaux, suivi et animation des partenariats

- Organisation et animation des différentes instances de concertation

- Développement des outils de liaison, sélection et diffusion de l’information



COORDINATION, SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER