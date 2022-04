Florence CHATELLIER

Au centre de congrès Pierre Baudis de Toulouse depuis 1997, mes premières fonctions ont consisté à appuyer le service "régie" lors des premières années d'exploitation du Centre.

Essentiellement administratives d'abord, puis commerciales et logistiques, pour la mise en place d'évènements.

Aujourd'hui Chef de Projet à part entière, le plaisir de cette fonction est dans le champs d'action qui s'élargit sans cesse, pour accompagner et conseiller le client dans son organisation.



De 1994 à 1996, 3 missions en CDD au Palais des Congrès de Bordeaux m'ont permis de découvrir un domaine d'activité et un métier.