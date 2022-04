Florence CHMIL (KUNKEL)

Bonjour et soyez les bienvenus sur mon profil !



Qui suis-je ?



Avant tout une amoureuse de la vie et de ses petits et grands plaisirs....



Après plusieurs années au sein de grandes et petites Entreprises de Services Numériques, je décide d'écrire une nouvelle histoire dans ma carrière professionnelle : ce sera l'ET-CAETERA, un concept hybride de cantine, salon de thé et bistrot pour y partager de bons moments, créer du lien social et se faire plaisir. L'ouverture est prévue début 2017 sur Pessac !

Au plaisir de vous y recevoir !



Pour en savoir plus et me soutenir dans ce projet, rejoignez moi sur https://www.bulbintown.com/projects/l-et-caetera



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Négociation

SSII

Management

Prospection commerciale

Informatique de gestion

Informatique embarquée

Informatique industrielle

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Applications mobiles

Communication