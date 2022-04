Florence CHOUIN

Forte d'une expérience de 10 ans en assistanat dans un environnement international, les différents postes occupés au sein de la même entreprise m'ont permis d'acquérir et de maîtriser les compétences et missions suivantes :



- Prise en charge du secrétariat et de l’assistanat du Président, du DG et du DGS : gestion des agendas, des déplacements, des appels téléphoniques, mise en forme de documents / présentations Powerpoint,...



- Contribution au bon fonctionnement du Cabinet



- Organisation et suivi de réunions internes et externes : organisation, comptes-rendus (français/anglais), suivi des décisions,...



- Prise en charge des tâches administrations de la Gouvernance : organisation des Conseil d'Administration, Conseil Scientifique (anglais), Comités de Direction,...



- Organisation d'événements



- Participation au processus de recrutement des chercheurs juniors et seniors