Florence CLOUE

Entrée en 1997 chez SIRAGA en tant qu'Assistante Export, j'ai pu obtenir le poste de Responsable Administration Export depuis 2003 .



Mes principales missions :

-Contrôle et enregistrement des contrats de vente

Organisation de l' expédition des commandes

Recherche d'un partenaire et de solutions de financement

Gestion du change

Suivi des relations bancaires et négociations des lignes annuelles

Suivi juridique des filiales



Mes compétences :

Commerce International