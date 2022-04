Florence COLLET

Créative , dynamique , passionnée , curieuse, ayant un bon sens du relationnel . Ayant des compétences managériales et artistiques , et à la recherche de nouveaux horizons professionnels , obtenir des missions de développement d'une Franchise de salon de coiffure à l'export font parties de mes objectifs en restant ouverte à tout autres projets .



Suite à ma formation en Bretagne , Paris m'a ouvert ses portes m'offrant un parcours artistique très intéressant .

Après quelques années , retour en Bretagne où j'ai créé 4 salons .

Aujourd'hui après les avoir vendu , je travaille en free lance en recherchant d'autres horizons et opportunités professionnels .



Vous souhaitez échanger sur une opportunité ? Contacter moi :

florencecollet62@gmail.com



Mes compétences :

Recrutement

Développement commercial

Force de vente

Sens de l'initiative

Sens artistique

Création artistique

Développement durable

Création d'entreprise

Animation de formations

Animation commerciale

Formation

Gestion des ressources humaines

Gestion

Management

Coiffure

Developpement d'une marque