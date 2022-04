Florence COLOGNE

Leitmotiv : Agir pour la démocratisation du coaching, tout en assurant un cadre strict et sécurisé de pratique.





- Je suis active auprès des professionnels et des entreprises pour accompagner les individus et les équipes.



- Je privilégie aussi les accompagnement solidaires, afin de rendre accessible cette pratique auprès :

- des publics fragilisés pour les accompagner dans leur mise en mouvement,

- des aidants dans leur plus large définition, qui accompagnent et gèrent les personnes ayant besoin de soins quotidiens

- des personnes vivant la mutation de leur maladie vers une maladie chronicisée.



Au plaisir de vous lire.



2019

> Fondatrice Mesaidesducoin.fr, accueil téléphonique national pour les aidants qui sont à la recherches de solutions de répit, d'aide aux soins et au domicile, de soutien à l'autonomie, partenaire MAIA et PTA,

> Fondatrice du réseau BOOST, réseau de coachs implantés à l’internationale (affiliés EMCC).

> Co-fondatrice de la plateforme le Coach d’à côté, service d’infracoaching s’adressant à un large public de professionnels et opérant en formations, conseil et coaching.

> En partenariat avec Juris Santé et le Laboratoire Lilly, organisation et animation de l’action solidaire de coaching destinées aux aidants, aux proches et aux femmes qui vivent avec un cancer du sein métastatique.

> Fondatrice de INNOVATION Coaching, coaching pour les professionnels et ceux qui aspirent à le devenir :



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction artistique

Web

Print

PAO

Communication

Illustration

Graphisme

Maquettage

3D