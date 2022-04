Florence COQUET

« Plus de 15 ans d’expérience dans l'enseignement supérieur en tant que

Responsable Communication / Marketing - Responsable des admissions / Business développer



EXPERTISE SUR LA CIBLE DES 17/25 ANS



Stratégie de COMMUNICATION,

Gestion des prestataires,

Stratégie DIGITALE

Création de sites web, brochures, stands salons, …

Développement de la stratégie MARKETNG 360°

Développement de projets événementiels.

Management d’équipe (community manager, chargée de com interne, animateur de campus, Web-graphiste)

Élaboration de stratégie COMMERCIALE,

Gestion et pilotage des développements outils (CRM),

Management d'équipe commerciale ( gestion de téléprospecteurs, recruteurs, ...)



Recrutement étudiant / acquisition de leads



Mes compétences :

Communication

Marketing

Formation

Recrutement

Commerciale

Enseignement supérieur et recherche

Evénementiel

Stratégie digitale