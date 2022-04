Sommelière, comédienne, chanteuse, j'ai décidé d'exploiter toutes les cordes de mon arc pour tirer les flèches qui raviront vos sens. Mon spectacle oeno-lyrique Cantavino en est le résultat. Il met en lumière ma passion pour le vin, la musique, l'échange, le partage avec l'autre.

http://artditvin.over-blog.com



Cantavino est un spectacle musical d’1h15 qui allie théâtre et chant, et dont le personnage principal est le vin. Les spectateurs, attablés, participent à une réelle dégustation qui leur permettra d’expérimenter et de vivre en direct les accords entre vins, émotions et musique. Ce spectacle drôle, bourré d’énergie et d’émotions passe en revue des tranches de vies, des tronches de vins. Le répertoire musical qui vient en appui du jeu et de la dégustation est varié. Il va du lyrique au jazz en passant par l’opérette et la mélodie, le tout servi par la pianiste Ismène de Dampierre et la sommelière – chanteuse Florence Corbalan.



Légèreté, effervescence, charme, caractère sont autant d’adjectifs qui se retrouvent dans le verre mais aussi sur scène sur un ton enlevé, festif mais aussi émouvant et profond. Les contrastes sont là pour que les spectateurs vivent un moment de partage intense et, nous l'espérons, marquant.



Mes compétences :

Communication

Journalisme

Audiovisuel

Photographie

Chant

Dégustation

Dégustations de vins